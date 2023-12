Neuerungen beim Weihnachtsmarkt in Hohenstein-Ernstthal funktionieren

Ohne Bühne auf dem Altmarkt, aber mit etlichen neuen Ideen konnte der Hohenstein-Ernstthaler Weihnachtsmarkt am Wochenende viele Besucher anlocken.

Noch kleinteiliger als bisher präsentierte sich in diesem Jahr der Hohenstein-Ernstthaler Weihnachtsmarkt. Nicht nur am Rathaus und bei den Hofweihnachten oberhalb des Altmarktes oder an der Kunzegasse, sondern auch auf der Weinkellerstraße gab es diesmal weihnachtliches Flair mit Buden, Lichterschmuck und Livemusik. „Es ist so viel schöner....