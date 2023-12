Obdachlose junge Frau aus Lichtenstein: Warum Hilfe so schwierig ist

Ob strömender Regen oder straffer Frost: Die Frau lebt im Freien, sucht Schutz unter Supermarkt-Dächern oder in Buswartehäuschen. Viele haben Mitleid – doch eine Lösung ist nicht in Sicht.

Manchmal, so berichten Anwohner, macht die Frau Feuer auf dem Platz am Pennymarkt in St. Egidien. Sie trocknet ihre klammen Sachen über den Flammen, wärmt sich ein bisschen auf, bevor sie mit ihrem voll bepackten Wagen zum Schlafplatz im Buswartehäuschen zieht. Zuletzt schlief sie im Häuschen direkt an der Achatschule, auch an anderen...