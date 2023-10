Oberlungwitz zeigt sich zum Jubiläum kunterbunt und unterhaltsam

Mit Licht, Musik und vielem mehr klingt in Oberlungwitz der Veranstaltungsreigen zum 750. Jubiläum aus. Am Montag rechnen die Macher noch einmal mit besonders viel Zulauf.

Einen knatternden Trabant, Rennmotorräder, einen Riesenstrumpf und einiges mehr konnten am Wochenende viele Oberlungwitzer und Gäste von außerhalb bestaunen. Denn diese Motive gehörten zur aufwendigen Illumination am Meisterhaus an der Hofer Straße, das im Mittelpunkt des „Lungschen Lichter- und Laternenfestes“ steht. Nicht nur Licht und...