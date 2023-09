Papiercontainer am Edeka in Gersdorf brennt: Feuer beschädigt auch einen Teil der Fassade

Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag an der Hauptstraße in Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und über die Höhe des Sachschadens informiert.

Der Brand eines Papiercontainers im Bereich der Anlieferzone hat am Dienstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz auf dem Gelände des Edeka-Marktes an der Hauptstraße in Gersdorf erforderlich gemacht. Die Brandschützer wurden gegen 14.45 Uhr alarmiert. Die Polizei beziffert den durch den Brand entstandenen Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Neben...