Peter Daetz ist tot: Trauer um Stifter des Daetz-Centrums

Der Ex-Siemens-Manager hat in Lichtenstein eine Menge bewegt, das nach ihm benannte Zentrum bleibt vielen in guter Erinnerung. Seine Stiftung bereitet eine neue Ausstellung in Mittweida vor.

Er hat seine Frau Marlene nur um genau einen Monat überlebt: Wie die Daetz-Stiftung „mit großer Bestürzung“ mitteilt, ist ihr Stifter Peter Daetz am 28. November im Seniorenstift in Erlangen verstorben. Sowohl er als auch seine Frau waren Jahrgang 1930, starben also im Alter von 93 Jahren. Mit Lichtenstein waren die beiden verbunden durch... Er hat seine Frau Marlene nur um genau einen Monat überlebt: Wie die Daetz-Stiftung „mit großer Bestürzung“ mitteilt, ist ihr Stifter Peter Daetz am 28. November im Seniorenstift in Erlangen verstorben. Sowohl er als auch seine Frau waren Jahrgang 1930, starben also im Alter von 93 Jahren. Mit Lichtenstein waren die beiden verbunden durch...