Pfefferspray in Schul-Turnhalle von St. Egidien: Neun verletzte Grundschüler

Neun Kinder erlitten Reizungen der Atemwege und der Augen. Ein Großaufgebot von Rettungskräften kümmerte sich um die Grundschüler. Sogar ein Hubschrauber war im Einsatz.

Große Aufregung in St. Egidien: Am Mittwoch gegen 13 Uhr wurde an der Grundschule des Ortes Alarm ausgelöst. Grund waren Reizungen der oberen Atemwege und der Augen bei Schülern der 4. Klasse, die diese sich zuvor in der nahe gelegenen Turnhalle zugezogen hatten. Nach Auskunft der Polizei wurden insgesamt neun Kinder leicht verletzt....