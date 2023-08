Pferde in Callenberg entführt: „Das Tier hätte jämmerlich verrecken können“

Zwei Schwestern im Alter von 11 und 13 Jahren haben am Samstagabend zwei Pferde von einer Koppel in Callenberg entführt. Eines der Tiere wurde am Sonntagmorgen an einem Maisfeld direkt neben der Koppel entdeckt. Mit dem zweiten Tier wurden die Mädchen an einem Radweg nahe des Sportplatzes aufgegriffen. Dabei behaupteten sie zunächst, sie...