Polizei rettet in St. Egidien Hund vor dem Hitzetod

Das Tier war in einem Pkw zurückgelassen worden, der in der Sonne stand. Die Polizisten mussten eine Seitenscheibe einschlagen, um ihm zu helfen.

Vermutlich ist am Montag in St. Egidien ein Hund vor dem Hitzetod gerettet worden. Laut Polizei befand er sich in einem Pkw, der an einem Supermarkt in der Sonne stand – mit nur leicht geöffneter Scheibe. Dank einer Zeugin wurde im Supermarkt mit Durchsagen versucht, den Autobesitzer zu finden. Als sich eine Stunde lang niemand meldete, informierte sie die Polizei. Die Beamten fanden den Zwergpudel geschwächt im Auto liegend und schlugen eine Scheibe ein. Eine Schüssel Wasser brachte ihn wieder auf die Beine. Die 79-jährige Halterin, die endlich ausfindig gemacht wurde, war sich keiner Schuld bewusst. Sie und die 59-jährige Autobesitzerin müssen sich wegen Verstoßes gegen die Tierschutz-Hundeverordnung verantworten. (gp)