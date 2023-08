Polizei stellt Kupferdiebe in Hohenstein-Ernstthal auf frischer Tat

Nach einem Zeugenhinweis gab es in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag einen schnellen Ermittlungserfolg. Als die Beamten eintrafen, zerlegten die Tatverdächtigen ein Stromkabel in Einzelteile.

Zwei Männer haben im Park zwischen Weberstraße und Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal mitten in der Nacht ein Stromkabel in Einzelteile zerschnitten. Eine Aktion, die Zeugen verdächtig und merkwürdig vorkam. Sie informierten am Donnerstag, gegen 1.40 Uhr, die Polizei. Damit konnten die Beamten mutmaßliche Kupferdiebe auf frischer Tat...