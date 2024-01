Präzision in Holz: Lichtensteiner Künstler arbeitet an Geisha

Dem Samurai (links) des Holzkünstlers Danny Reinhold soll in diesem Jahr eine Geisha zur Seite gestellt werden. Derzeit arbeitet der Lichtensteiner am Obi, einem breiten Gürtel. Hier zeigt er die „Friemelarbeit“, bei der kleine Klötzchen (am Obi oben links) auf Form geraspelt (Mitte) und mit Furnier (rechts) überzogen werden. Bild: Andreas Kretschel