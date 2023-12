Pyramidenfest St. Egidien: Wo elf Weihnachtsmänner anrücken

Ausgerichtet wird die Veranstaltung am Samstag von den Vereinen.

Es ist ein fester Termin in St. Egidien: Am Samstag vor dem dritten Advent wird seit 2006 zum Pyramidenfest eingeladen. Nur wegen Corona hatte es eine Zwangspause gegeben. Auch am kommenden Samstag ist es 14 Uhr wieder soweit, rund ums Rathaus wird es jede Menge Trubel geben. Ausgerichtet wird die bunte Veranstaltung von jeher von den Vereinen,...