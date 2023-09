Region Hohenstein-Ernstthal: Ernte der Aroniabeeren lohnt sich nicht mehr überall

Die dunklen Aroniabeeren gelten als gesundheitsfördernde Wunderbeeren und erlebten vor einigen Jahren einen echten Boom. Der scheint nun zumindest für manche Produzenten vorbei zu sein.

Die Ernte auf der Aroniaplantage am unteren Ende von Langenchursdorf kurz vor dem Berg in Richtung Waldenburg ist offiziell vorbei, aber an vielen Sträuchern hängen die dunklen Beeren noch zahlreich. „Für uns lohnt es sich nicht mehr, sie zu ernten“, sagt Daniel Pistorius vom Lebenshof in Waldenburg, der die Plantage vor einigen Jahren...