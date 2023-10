Reichsbürgerbrief an 283 sächsische Kommunen: Was das LKA sagt

Das Schreiben der ominösen „Magdalena Müller“ enthielt Drohungen gegen St. Egidiens Bürgermeister und Räte. Das Landeskriminalamt gibt Empfehlungen, wie man mit solchen Briefen umgehen soll.

Im Juni ging in zahlreichen Rathäusern der Region ein Brief aus dem Reichsbürger-Milieu ein, in dem Schmähungen und Drohungen gegen Bürgermeister sowie Gemeinde- und Stadträte enthalten sind. Der Bürgermeister von St. Egidien, Uwe Redlich (parteilos), hatte den Inhalt im jüngstem Gemeindespiegel veröffentlicht - deshalb flatterte ihm eine...