Reitturnier und Showtag auf dem Reitplatz in Oberlungwitz

Am Wochenende hat der Reitverein Oberlungwitz große Pläne und ein volles Programm. Dem Turnier am Samstag folgt am Sonntag eine Premiere.

Oberlungwitz. Der Reitverein Oberlungwitz veranstaltet am Sonntag erstmals einen Showtag auf dem Reitplatz an der Erlbacher Straße in Oberlungwitz. Hier gibt es von 11 bis 16 Uhr ein vielseitiges Programm, zu dem unter anderem die Rasseparade, Kutschfahrten, Springreiten und ein Wettbewerb mit Pferden und Hunden gehören. Die Tänzerinnen vom Oberlungwitzer Karnevalsverein werden ebenfalls angekündigt, genau wie weitere Programmpunkte. Für die Verpflegung sorgt die Jugendfeuerwehr. Bereits am Sonnabend findet einen Reitturnier statt, das 9 Uhr mit einem Dressurwettbewerb beginnt. Verschiedene Wettbewerbe schließen sich an, ehe die Veranstaltung ab 14 Uhr mit einem Standard-Springen ausklingt. Angemeldet haben sich 55 Starter. (mpf)