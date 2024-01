Reparaturen, Mehrweg und Tausch: Workshop in Hohenstein-Ernstthal sammelt Ideen zur Müllvermeidung

Zwei Stunden über Müll zu reden, scheint auf den ersten Blick wenig spannend. Ein Workshop in Hohenstein-Ernstthal, bei dem es um Recycling, Reparaturen und Nachhaltigkeit ging, kam trotzdem gut an.

Rund 25 Personen haben am Freitagabend in Hohenstein-Ernstthal fleißig Gedanken ausgetauscht. In einem Workshop in der Christophori-Kirche mit dem Titel „Zero Waste“, was wörtlich übersetzt „Null Müll“ bedeutet, ging es um Müllvermeidung. Dass die komplette Vermeidung wohl sehr schwierig werden dürfte, umriss der...