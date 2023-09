Rödlitz: Ortschaftsrat schlägt Straßennamen vor

Aus mehreren Vorschlägen wurde ein Name für die Erschließungsstraße zum neuen Wohngebiet Waldblick ausgewählt.

Der Rödlitzer Ortschaftsrat hat auf seiner jüngsten Sitzung einen Namen für die Erschließungsstraße des neuen Wohngebiets Waldblick gekürt. Dem Lichtensteiner Stadtrat wird empfohlen, diese Straße „Bergmannsruh“ zu nennen. Zur Auswahl standen mehrere Namen, wie Waldblick, Am Huthaus oder An der Mangel. Am vergangenen Freitag hatte es...