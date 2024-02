Sachsenring-Tankstelle soll am Badberg in Hohenstein-Ernstthal entstehen

Die Tankstelle am Badberg hat mit Jens Dröse einen neuen Betreiber. Das Bistro soll größer werden und Sachsenring-Feeling ausstrahlen. Doch wann wird umgebaut?

Im Januar hat Jens Dröse die Tankstelle am Badberg in Hohenstein-Ernstthal übernommen, nachdem sich der vorherige Betreiber, Reinhard Krebs, in den Ruhestand verabschiedet hatte. Mit dem Betreiberwechsel hat sich auch die Marke geändert. Dennoch war es ein fast nahtloser Übergang. „Ursprünglich wollte ich am 4. Januar wiedereröffnen,...