Ende einer Ära: Am Badberg in Hohenstein-Ernstthal kann nur noch bis zum Jahresende bei Shell getankt werden

Nach fast 30 Jahren gibt Reinhard Krebs die Tankstelle in Hohenstein-Ernstthal ab. Ein neuer Pächter steht bereits mit einer neuen Marke in den Startlöchern.

Seit 1992 betreiben Reinhard Krebs und seine Frau Petra die Shell-Tankstelle am Badberg in Hohenstein-Ernstthal. Jetzt ist Schluss. Zum Jahresende wird die Tankstelle von der Rheinland Kraftstoff GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen übernommen. Ein neuer Pächter steht bereits in den Startlöchern.