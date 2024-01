Schulleiter der Sachsenring-Oberschule betont positive Grundstimmung trotz des großen Lehrermangels

Der Besuch des Kultusministers vor einem Jahr hatte für Schlagzeilen, aber nicht für neue Lehrer gesorgt. Das Kollegium der Sachsenring-Oberschule macht aber das Beste aus der schwierigen Lage.

Fast genau ein Jahr nachdem der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU) in der Sachsenring-Oberschule zu Gast war, um mit Lehrern und Eltern über den extremen Lehrermangel zu sprechen, war am Donnerstag in der Schule der Tag der offenen Tür. Schulleiter Kevin Pallagi, der seit Beginn des Schuljahres im Amt ist und die Nachfolge von...