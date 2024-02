Schulrauswurf nach eskalierter Schneeballschlacht in St. Egidien: Jetzt spricht erstmals der Schulträger

Nach einer eskalierten Schneeballschlacht und einer Drohung wurde ein Schüler von der Achatschule in St. Egidien suspendiert. Nun wurde das Gerichtsverfahren entschieden.

Am 4. Dezember wurde der zwölfjährige Paul Tilling (Name geändert) vom Unterricht an der Achatschule in St.-Egidien suspendiert. Gegen die außerordentliche Kündigung des Schulvertrages haben die Eltern geklagt. Anfang dieser Woche wurde der Fall vor Gericht entschieden. Volker Bilz, Geschäftsführer der Kinderbetreuungs- und Bildungsträger...