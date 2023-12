Spätromantische Klänge: Orgelkonzert zu Ehren Max Regers in der Christophorikirche Hohenstein-Ernstthal

Schüler von Max Reger stehen im Mittelpunkt eines Konzerts in der St. Christophori Kirche. An der Orgel ist Kantor Willy Wagner zu erleben.

Bekannte und erfolgreiche Schüler des Komponisten Max Reger stehen am 27. Dezember im Mittelpunkt des letzten diesjährigen Orgelkonzertes unter dem Motto „Max am Mittwoch“. Mit der Konzertreihe will Kantor Willy Wagner an den spätromantischen Komponisten erinnern, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 150. Mal jährt. Zum Abschluss ist...