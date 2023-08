Sparkassen-Standort in Oberlungwitz wird verlegt

Am 21. August soll der neue Sparkassenwürfel an der Hofer Straße 24a in Betrieb genommen werden. Der bisherige Standort an der Hofer Straße 211 wird geschlossen.

Die Tage des Sparkassen-Standortes an der Hofer Straße 211 in Oberlungwitz sind gezählt. Eigentlich sollte der Standort bereits zum Beginn dieses Jahres geschlossen werden, weil zu diesem Zeitpunkt der Mietvertrag für die Immobilie ausgelaufen war. Der Vertrag wurde jedoch noch einmal verlängert, weil ein neuer Standort zu diesem Zeitpunkt... Die Tage des Sparkassen-Standortes an der Hofer Straße 211 in Oberlungwitz sind gezählt. Eigentlich sollte der Standort bereits zum Beginn dieses Jahres geschlossen werden, weil zu diesem Zeitpunkt der Mietvertrag für die Immobilie ausgelaufen war. Der Vertrag wurde jedoch noch einmal verlängert, weil ein neuer Standort zu diesem Zeitpunkt...