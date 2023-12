St. Egidien gegen Arcelor-Mittal: Gefährdet dieser Streit Arbeitsplätze?

Die Firma will von Lichtenstein Grundstücke kaufen, um ihren Gleisanschluss zu sichern. Doch St. Egidien hat das Vorkaufsrecht – und macht davon Gebrauch. Arcelor sieht ein Risiko für seinen Standort.

Die Gemeinde St. Egidien fühlt sich überfahren – wieder einmal. Diesmal geht es um Grundstücke im Gewerbegebiet Am Auersberg, welche die Stadt Lichtenstein beziehungsweise der Gewerbegebiets-Zweckverband verkaufen wollen. Und zwar an die Arcelor-Mittal Stahlhandel GmbH, die mit dem Erwerb ihren Gleisanschluss rundum absichern will. Die...