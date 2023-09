St. Egidien: Warum die „Kleine Konditorei“ zum Monatsende schließt

Im März 2019 hatte Elisabeth Schatz Konditorei und Café eröffnet, wenig später brach Corona herein. Noch im Februar zeigte sich die Inhaberin optimistisch – nun muss sie doch das Handtuch werfen.

„Ich habe meinen Traum gelebt, ich habe es probiert“, sagt Elisabeth Schatz (32). „Ich hätte bereut, wenn ich es nicht getan hätte.“ Doch es ging einfach nicht mehr: Viereinhalb Jahre nach der Eröffnung muss die junge Chefin ihre „Kleine Konditorei“ in St. Egidien schließen. Am Samstag, 30. September, sollen die Räume an der...