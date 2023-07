„Strebertag“ zum Ferienstart in der Miniwelt Lichtenstein

Mit einem „Strebertag“, der zum ersten Mal veranstaltet wird, startet die Miniwelt Lichtenstein am Samstag ihr diesjähriges Sommerferienprogramm. Schüler bis 15 Jahre, die drei Einsen auf dem aktuellen Jahresabschlusszeugnis haben und dieses an der Kasse vorweisen, erhalten am 8. Juli freien Eintritt in den Miniaturpark. Weiter geht es dann...