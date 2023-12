Unbekannte brechen in Vereinsheim an der Plutostraße in Gersdorf ein

Zwischen dem 18. Dezember und dem zweiten Weihnachtsfeiertag wurden Technik und Lebensmittel im Wert von über 4000 Euro gestohlen.

Ein Einbruch in ein Vereinsheim an der Plutostraße in Gersdorf ist am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages der Polizei gemeldet worden. Ereignet habe sich die Tat bereits seit dem 18. Dezember mittags, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Demnach waren Unbekannte gewaltsam in das Vereinsheim eingedrungen und hatten daraus einen...