Unbekannte zerkratzen Pkw in Lichtenstein

Der rote Opel Insignia parkte am Donnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr an der Bachgasse. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung an einem Pkw, die sich am Donnerstagabend in Lichtenstein ereignet hat. Wie Karolin Hemp von der Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte, hatte ein Autobesitzer seinen roten Opel Insignia gegen 17.30 Uhr an der Bachgasse in Höhe der Hausnummer 15 abgestellt. Als er etwa zwei...