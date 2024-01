Unfall auf A 4 bei Hohenstein-Ernstthal: Eine Frau sowie drei Polizeibeamte bei Folgeunfällen verletzt

Bei der Unfallaufnahme gab es zwei Folgeunfälle, in denen Polizeibeamte involviert waren. Die Autobahn Richtung Erfurt musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Zudem sucht die Polizei nun Zeugen.

Ein Unfall hat sich am Samstag, gegen 11.30 Uhr, auf der Autobahn 4 zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal ereignet und für eine längere Vollsperrung der Autobahn in Richtung Erfurt und zwei weitere Unfälle gesorgt. Wie die Polizei am späten Samstagabend mitteilte, gab es insgesamt vier Verletzte: eine Frau sowie drei Beamte.