Unfall auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal: Fahrer leicht verletzt

Ein Mann hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und die Leitplanke durchbrochen.

Ein 51-jähriger Mann ist am Sonntag mit dem Auto auf der Autobahn 4 verunglückt. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Montag mitteilte, war er am frühen Sonntagnachmittag in Richtung Dresden unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal kam er mit seinem Opel aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der...