Unfall auf der B 173 in Oberlungwitz: Citroen kracht gegen Laterne

Die Bergungsarbeiten haben am Dienstagnachmittag auf der Hofer Straße rund zwei Stunden gedauert. Die Polizei meldet einen sehr hohen Sachschaden.

Nach einem Unfall ist es am Dienstagnachmittag rund zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen auf der B 173 in Oberlungwitz gekommen. Zeitweise stand auf der Hofer Straße in Höhe des Gasthauses „Zum Vierseitenhof“ nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Grund: Gegen 16.15 Uhr war ein Citroen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen...