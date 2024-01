Unfall bei Bauernprotest an der A4 bei Hohenstein-Ernstthal: Auto versucht Blockade zu durchbrechen

Am Dienstagfrüh gab es einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Was die Landwirte zum Zwischenfall sagen.

Ein Unfall in Zusammenhang mit dem Bauernprotest an der Anschlussstelle bei Hohenstein-Ernstthal beschäftigt die Polizei. Der Zwischenfall hat sich am Dienstagfrüh gegen 7.15 Uhr ereignet. „Ein Autofahrer hat versucht, die dortige Blockade zu durchbrechen und auf die A4 zu fahren“, sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Dadurch sei es...