Vandalismus überschattet Gedenken an Patrick Thürmer in Hohenstein-Ernstthal

Unbekannte hatten am Wochenende die Gedenktafel beschmiert, die an den vor 24 Jahren von Neonazis ermordeten Jugendlichen erinnert.

Kurz vor dem 24. Todestag von Patrick Thürmer ist die Gedenktafel am Pfaffenberg in Hohenstein-Ernstthal erneut von Unbekannten attackiert worden. Sie war zuvor bereits zweimal zerstört worden. Wie die Polizei bereits am Sonntag mitteilte, hatten Unbekannte am frühen Sonntagmorgen grauen Lack auf die Tafel aufgetragen. Tags darauf gedachten dem...