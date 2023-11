"Verrücktes" Musical wird im Schützenhaus aufgeführt

Flotte Rhythmen, heitere Dialoge und einiges mehr gibt es im Musical "Sanatorium Sonnenblick", das vom Team des Jugendhauses "Off ist" präsentiert wird.

Nach einer gelungenen Premiere im ausverkauften Saal des Waldenburger Schlosses im Oktober hat das Musicalteam vom Jugendhaus „Off is“ mit seinem neuen Stück „Sanatorium Sonnenblick“ nun Heimspiel in Hohenstein-Ernstthal. Am Sonntag ab 17 Uhr (Einlass: ab 16 Uhr) wird es im großen Saal des Schützenhauses an der Logenstraße zu erleben...