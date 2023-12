Vierter Einbruch in Gersdorfer Vereinsheim : Täter zerstören inaktive Überwachungstechnik

Das Vereinsheim des SSV Blau-Weiß in Gersdorf ist erneut zum Ziel von Einbrechern geworden. Diesmal sind die Täter besonders rabiat vorgegangen.

Ins Vereinsheim des SSV Blau-Weiß an der Plutostraße in Gersdorf ist eingebrochen worden. Wieder einmal, wie man leider sagen muss. Das Domizil der Fußballer wurde seit 2016 bereits vier Mal von Dieben heimgesucht. Der letzte Einbruch erfolgte 2019. Dabei kann man nicht sagen, dass der Verein nichts gegen Diebe tut. So wurden einbruchsichere...