Volkshochschule macht in Lichtenstein Ältere fit im Umgang mit dem Smartphone

Whatsapp, E-Mail und Datenschutz: Die Nutzung von Smartphones benötigt viel Wissen. Das kann man bei der Volkshochschule in Lichtenstein erwerben.

Lichtenstein.

Die Volkshochschule Zwickau startet am Mittwoch einen Smartphone-Grundkurs speziell für ältere Nutzer. Wie das Landratsamt mitteilte, beginnt der Kurs im Gemeinderaum des Lutherhauses in Lichtenstein am 27. September um 13.45 Uhr. Der Kurs richtet sich an Nutzer, die ein Android-Smartphone besitzen und die Möglichkeiten des Gerätes besser kennenlernen wollen. Inhalte sind der Aufbau der Modelle, das Einrichten des Gerätes unter Datenschutz-Aspekten, das Kennenlernen der Grundfunktionen, die Kommunikation mit E-Mail, Whatsapp und die Datenübertragung. Der Kurs an fünf Terminen unter Leitung des Elektronikingenieurs Olaf-Hendrik Flach kostet 78,50 Euro Gebühr. Anmeldung und Informationen unter Ruf 0375 440223801. (kru)