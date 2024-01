Warum bei Wüstenbrand „Schafe unter Strom“ stehen

Ein besonderes Beweidungsprojekt soll Flächen unter Stromtrassen naturnah und ohne Technik freihalten. Wie die „Schafe unter Strom“ auch für den Naturschutz arbeiten, wird in einem Vortrag erklärt.

Bereits seit 2022 läuft das Projekt „Schafe unter Strom“, über das am Dienstag, dem 9. Januar, in einem Vortrag informiert wird. Zu der Veranstaltung in Beierleins Landgasthaus im Callenberger Ortsteil Reichenbach hat der Nabu Erzgebirgsvorland André Oehler von Landschaftspflegeverband Westsachsen eingeladen, der einer der...