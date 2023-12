Was der Hohenstein-Ernstthaler Weihnachtsmarkt zu bieten hat

Der Weihnachtsmarkt in der Hohenstein-Ernstthaler Innenstadt wartet am Wochenende mit Neuerungen auf. Die Veranstaltung wird kleinteiliger, was nicht nur an den Hofweihnachten liegt.

Viele Lichter und Buden, den Duft weihnachtlicher Leckereien und natürlich einen Weihnachtsmann wird es am Wochenende auf dem Altmarkt am Hohenstein-Ernstthaler Rathaus geben. Doch nicht nur hier ist am Sonnabend und Sonntag viel los, denn das Konzept für den vorweihnachtlichen Trubel ist vielseitiger und dezentraler. „Die Dresdner Straße und...