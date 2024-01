Werden Stromausfälle in Hohenstein-Ernstthal häufiger?

In Teilen von Hohenstein-Ernstthal saßen die Menschen zuletzt mehrfach im Dunkeln. Was sind die Ursachen für die jüngsten Stromausfälle?

Mehrfach war in Haushalten in Hohenstein-Ernstthal und Umgebung in den letzten Tagen und Wochen der Strom weg. Teils betraf es größere Gebiete, teils hat sich die Reparatur länger hingezogen. Häufen sich die Fälle oder trügt da der Schein? David Köster, der Pressesprecher der Mitteldeutschen Netzgesellschaft (Mitnetz) Strom, bestätigt:...