Wolfsschlucht in Langenchursdorf: Straßenbau wird fortgesetzt

Die Bräunsdorfer Straße sollte bereits 2023 voll gesperrt werden. Ab März ist es wirklich soweit. Vor allem für die Anwohner wird der nächste Bauabschnitt der Wolfsschlucht eine Herausforderung.

In den letzten Wochen war beim Straßenbauprojekt Wolfsschlucht Winterpause. Am 4. März soll es wieder losgehen. Die Einschränkungen für den Durchgangsverkehr auf der Waldenburger Straße/Talstraße beschränken sich in diesem Jahr auf Einbahnstraßenregelung und kurzzeitige Vollsperrungen. Die Anwohner der Bräunsdorfer Straße hingegen sind...