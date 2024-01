Workshop in Hohenstein-Ernstthal dreht sich rund um Müllvermeidung und Nachhaltigkeit

Wie Privatpersonen, aber auch Kommunen mit gezielter Müllvermeidung einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können, ist dem Thema eines Workshops.

Um Themen wie Müllvermeidung, Recycling oder Nachhaltigkeit geht es bei einem Workshop, der am Freitagabend in der Christophorikirche an der Hinrich-Wichern-Straße in Hohenstein-Ernstthal stattfindet. Ab 18 Uhr thematisiert Volkmar Zschocke, Landtagsabgeordneter der Grünen, zunächst allgemein, wie Kommunen, aber auch Privatleute beim Thema...