Wüstenbrand: Dreiste Diebe bestehlen Trauernde

Während einer Beerdigung wurde ein Auto geknackt.

Während einer Beerdigung in Wüstenbrand brachen bisher Unbekannte am Dienstag ein Auto auf. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Vormittag die Seitenscheibe eines Opel Astra eingeschlagen, der am Kirchweg geparkt war. Daraus entwendeten der oder die Täter einen Rucksack, indem sich eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten sowie ein...