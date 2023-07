Wüstenbrand: Ex-Graziella-Chefin berät bis heute Gründerinnen

Vom Fenster ihres Hauses in Wüstenbrand kann Hannelore Keunecke ihren ehemaligen Betrieb sehen, zumindest wenn kein Laub an den Bäumen ist. „Es berührt mich schon, was dort geschieht“, gesteht die 75-jährige Textilexpertin. Gerade hat Jung-Unternehmerin Sara Linke nach zwei Jahren Insolvenz anmelden müssen. So wie zuvor schon Roland...