Wüstenbrand: Lkw beschädigt 70 Meter Leitplanke an Autobahn

Der in Richtung Erfurt fahrende Lastwagen war aus noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Hoher Sachschaden ist nach Polizeiangaben entstanden, als ein Lkw am Montagmorgen auf der Autobahn 4 kurz vor der Anschlussstelle Wüstenbrand an die Leitplanke geriet. Wie mitgeteilte wurde, war der 56-jährige Fahrer mit dem Mercedes-Lkw in Fahrtrichtung Erfurt unterwegs, als der Lastwagen gegen 5.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach links...