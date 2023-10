Wüstenbrand: Ortswappen und Hexenhaus

In den letzten Tagen hat der Bauhof das Grundstück mit dem Ortswappen in Wüstenbrand in Ordnung gebracht, sodass es wieder ein Hingucker in der Ortsmitte ist. Geplant ist aber noch mehr.

Mit frischem Beet und erneuertem Holzunterbau für das Ortswappen hat der Bauhof Hohenstein-Ernstthal das Grundstück gegenüber dem Landwarenhaus in Wüstenbrand wieder in schmucken Zustand versetzt. „Durch die Bank lädt dieser zentral gelegene Platz jetzt wieder zum Verweilen ein", freut sich Ortsvorsteher Andreas Küttner. Doch es gibt...