Zigarettenautomat in Hohenstein-Ernstthal gesprengt

In der Silvesternacht wurde in Hohenstein-Ernstthal ein Zigarettenautomat durch Pyrotechnik zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Hohenstein-Ernstthal.

Ein Zigarettenautomat an der Conrad-Clauß-Straße in Hohenstein-Ernstthal ist durch Pyrotechnik gesprengt worden. Die Tat hat sich am Silvesterabend nach 17 Uhr oder in der Silvesternacht ereignet. Entdeckt wurde der Schaden am Neujahrsmorgen gegen 3.55 Uhr. Angaben zum entstandenen Sach- und Stehlschaden sind laut Polizei derzeit nicht möglich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Geschehens. Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zur genauen Tatzeit und zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640 entgegen. (czd)