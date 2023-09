Zwei Unfälle mit sechs Verletzten in Hohenstein-Ernstthal: Auch ein zweijähriger Junge kommt ins Krankenhaus

Im Zentrum hat es am Donnerstag gleich zweimal gekracht. Für Polizei und Rettungsdienst gab es viel Arbeit. Was zu den Unfällen bekannt ist.

Auf rund 25.000 Euro wird der Schaden nach dem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der Kreuzung von Conrad-Clauß-Straße und Immanuel-Kant-Straße in Hohenstein-Ernstthal am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr beziffert. Eine 63-jährige Citroen-Fahrerin fuhr auf der Conrad-Clauß-Straße in Richtung Immanuel-Kant-Straße. Als sie diese...