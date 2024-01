Zwischen Hollywood und Traumschiff: Jecken rund um Hohenstein-Ernstthal stehen in den Startlöchern

Die Faschingsvereine von St. Egidien bis Callenberg sind bereit für den Höhepunkt und Abschluss der diesjährigen Saison. Es gibt viele Veranstaltungen, aber nicht mehr überall Tickets.

Auch wenn es bis zum Höhepunkt und Abschluss der Faschingssaison noch einige Tage dauert: Die Jecken stehen bereits in den Startlöchern, um es noch einmal richtig krachen zu lassen. Beim Lichtensteiner Carnevals Club (LCC) sollte die erste Abendveranstaltung bereits an diesem Samstag im „Goldnen Hirsch“ in Bernsdorf steigen. Doch das...