42 Katzen im Tierheim Crimmitschau: Spenden und Helfer sorgen für mehr Aufenthaltsqualität

Fast 20 Jahre ist es nun her, als Karin Junold ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. Die gelernte Buchhalterin leitet seit 2004 das Tierheim Crimmitschau, in dem pro Jahr rund 25 Hunde aufgenommen werden. Zudem sind in der Einrichtung am Waldsachsener Weg aktuell 42 Katzen untergebracht. „Wir haben eine sehr hohe Vermittlungsquote. Rund 30 Prozent...