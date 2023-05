93-Jähriger fährt bei Crimmitschau mit Auto gegen Traktor

Als er an einem Traktor vorbeifahren wollte, kam ein 93-Jähriger VW-Fahrer am Dienstagmorgen von der Straße ab. In der Nähe des Crimmitschauer Ortsteils Großpillingen streifte der Pkw dabei einen Vorderreifen des Traktors. Das Auto landete im Seitengraben, an ihm entstanden 3000 Euro Schaden. Der 93-Jährige blieb unverletzt. Der VW musste...