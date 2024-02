Abrechnungsbetrug? Razzien in Apotheken und einer Arztpraxis im Raum Werdau

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Vorwurfs der Beihilfe zum Abrechnungsbetrug sowie wegen Bestechlichkeit. Es gehe unter anderem um mutmaßlich gefälschte Rezepte, sagte Oberstaatsanwältin Burghart. Bei den Durchsuchungen in den drei Objekten seien diverse Unterlagen beschlagnahmt worden, die nun gesichtet und ausgewertet werden. Ob auch mobile Geräte beschlagnahmt wurden, ist unbekannt. Die betroffenen Einrichtungen sind nur für die Dauer der Durchsuchungen geschlossen worden und konnten danach wieder geöffnet werden, teilte die Sprecherin mit. Der Fall liegt deswegen bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz, weil sie im Gegensatz zur Zwickauer Staatsanwaltschaft eine eigene Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen unterhält.

Die Polizei hat am Mittwoch zwei Apotheken und eine Arztpraxis im Raum Werdau durchsucht. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Chemnitz , die die Durchsuchungen veranlasst hat. Laut Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart zogen sich die Durchsuchungen über mehrere Stunden hin. Die betroffene Arztpraxis sei geschlossen worden. Dort habe der Einsatz von 8 bis 16.30 Uhr gedauert. Im Einsatz waren fünf Polizisten und die ermittelnde Staatsanwältin. Zu den Durchsuchungen in den Apotheken liegen der "Freien Presse" keine näheren Angaben vor.

Fünf Polizisten und eine Staatsanwältin waren an der Durchsuchung in der Praxis beteiligt. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling

Abrechnungsbetrug verursacht nach Angaben des GKV-Spitzenverbands der Kranken- und Pflegekassen Deutschlands einen jährlichen Schaden in dreistelliger Millionenhöhe. Vor einem Jahr sprach der Verband von 132 Millionen Euro, von denen weniger als die Hälfte zurückgeholt werden konnten. "Die hohen Millionenbeträge fehlen der Solidargemeinschaft bei der Versorgung der Versicherten", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Gernot Kiefer. Die aktuellsten Zahlen, die der Verband ermittelt hat, gehen auf die Jahre 2020/21 zurück. Allein Betrugsdelikte mit Arznei- und Verbandsmitteln hatten demnach eine Schadenshöhe von 26,8 Millionen Euro bundesweit erreicht.

Erste Ergebnisse in einem Monat erwartet

In dem aktuellen Fall aus dem Landkreis Zwickau ist noch unklar, ob sich die Vorwürfe erhärten lassen und entsprechend, wie hoch der Schaden ausfällt. Erste Ergebnisse über die Auswertung der am Mittwoch beschlagnahmten Dokumente werden frühestens in einem Monat erwartet. (ael)